947 многодетных семей Калмыкии воспользовались программой помощи в погашении ипотеки

Постановлением Правительства России этот вид поддержки продлен до 1 июля 2024-го года. 552 семьи региона вошли в возрастную группу от 21 до 35 лет, 419 семей - к группе 35-50.



"Программа позволяет гражданам с тремя детьми и более получить господдержку на погашение задолженностей по жилищному кредиту до 450 тысяч рублей," - сообщила министр социального развития, труда и занятости республики Калмыкии Марина Ользятиева.