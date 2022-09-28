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27 октября, 10:29
Новости

947 многодетных семей Калмыкии воспользовались программой помощи в погашении ипотеки

947 многодетных семей Калмыкии воспользовались программой помощи в погашении ипотеки

Постановлением Правительства России этот вид поддержки продлен до 1 июля 2024-го года. 552 семьи региона вошли в возрастную группу от 21 до 35 лет, 419 семей - к группе 35-50.

"Программа позволяет гражданам с тремя детьми и более получить господдержку на погашение задолженностей по жилищному кредиту до 450 тысяч рублей," - сообщила министр социального развития, труда и занятости республики Калмыкии Марина Ользятиева.

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