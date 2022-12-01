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11 апреля, 08:37
Новости

Сегодня учителя начальных классов республики, как и всей страны, могут подать заявку на участие в конкурсе "Первый учитель"

Сегодня учителя начальных классов республики, как и всей страны, могут подать заявку на участие в конкурсе "Первый учитель"

Его цель - повышение престижа профессии педагога, выявление и поддержка талантливых преподавателей. Сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки РК. В рамках отборочного этапа участникам необходимо проявить все свои профессиональные навыки.

Тех, кто пройдет в финал ждут открытые уроки и пресс-конференция с членами жюри, учениками и родителями. Отметим, подать заявку для участия в конкурсе можно до 10 мая.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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