Сегодня учителя начальных классов республики, как и всей страны, могут подать заявку на участие в конкурсе "Первый учитель"

Его цель - повышение престижа профессии педагога, выявление и поддержка талантливых преподавателей. Сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки РК. В рамках отборочного этапа участникам необходимо проявить все свои профессиональные навыки.



Тех, кто пройдет в финал ждут открытые уроки и пресс-конференция с членами жюри, учениками и родителями. Отметим, подать заявку для участия в конкурсе можно до 10 мая.



Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия