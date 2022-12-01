11 апреля, 08:37
Сегодня учителя начальных классов республики, как и всей страны, могут подать заявку на участие в конкурсе "Первый учитель"
Смотрите наши видео на YouTube!
Его цель - повышение престижа профессии педагога, выявление и поддержка талантливых преподавателей. Сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки РК. В рамках отборочного этапа участникам необходимо проявить все свои профессиональные навыки.
Его цель - повышение престижа профессии педагога, выявление и поддержка талантливых преподавателей. Сообщается в официальном телеграм-канале Минобрнауки РК. В рамках отборочного этапа участникам необходимо проявить все свои профессиональные навыки.
Тех, кто пройдет в финал ждут открытые уроки и пресс-конференция с членами жюри, учениками и родителями. Отметим, подать заявку для участия в конкурсе можно до 10 мая.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия