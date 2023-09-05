Сегодня часть команды "УРАЛАН" - студенты КалмГУ отправится в Саранск на Чемпионат Национальной Студенческой Лиги
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Напомним, команда степной республики выступает в Чемпионате ЮФО-СКФО, в рамках зонального этапа Всероссийских соревнований "III дивизиона" уже третий год подряд.
По информации регионального Минспорта, остались две заключительные домашние игры: с командой "СтавАгроСоюз" из Ставропольского края и "Алания-М" из Владикавказа.
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