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5 сентября, 13:56
НовостиМолодёжная политика

«Операция Джангр»: в Кетченеровском районе стартовала серия квест-игр

«Операция Джангр»: в Кетченеровском районе стартовала серия квест-игр

Они направлены на популяризацию национального эпоса «Джангр» и привлечение подростков к изучению нематериального наследия своего народа, а также воспитание уважительного отношения к истории и культуре родного края.

В игре приняли участие 96 ребят из четырёх районов: Малодербетовского, Октябрьского, Сарпинского и Кетченеровского.

Финал серии игр пройдёт 10 сентября в Элисте.

Фото из аккаунта Молодежного центра "Тюльпан" Малодербетовского РМО.

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