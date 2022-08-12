5 сентября, 13:56
«Операция Джангр»: в Кетченеровском районе стартовала серия квест-игр
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Они направлены на популяризацию национального эпоса «Джангр» и привлечение подростков к изучению нематериального наследия своего народа, а также воспитание уважительного отношения к истории и культуре родного края.
Они направлены на популяризацию национального эпоса «Джангр» и привлечение подростков к изучению нематериального наследия своего народа, а также воспитание уважительного отношения к истории и культуре родного края.
В игре приняли участие 96 ребят из четырёх районов: Малодербетовского, Октябрьского, Сарпинского и Кетченеровского.
Финал серии игр пройдёт 10 сентября в Элисте.
Фото из аккаунта Молодежного центра "Тюльпан" Малодербетовского РМО.