«Операция Джангр»: в Кетченеровском районе стартовала серия квест-игр

Они направлены на популяризацию национального эпоса «Джангр» и привлечение подростков к изучению нематериального наследия своего народа, а также воспитание уважительного отношения к истории и культуре родного края.



В игре приняли участие 96 ребят из четырёх районов: Малодербетовского, Октябрьского, Сарпинского и Кетченеровского.



Финал серии игр пройдёт 10 сентября в Элисте.



Фото из аккаунта Молодежного центра "Тюльпан" Малодербетовского РМО.