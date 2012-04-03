8 февраля, 11:17
Сегодня участники Всероссийской олимпиады школьников сдают историю
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Сегодня в элистинской средней школе № 23 проходит олимпиада по истории, ребята будут состязаться в рамках республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников. Всего предусмотрены площадки на базе девяти общеобразовательных учреждений с учетом всех санитарных требований. Все участники распределены по группам.
На региональном этапе призерам положены дипломы и премия, на федеральном – право поступления в выбранные ВУЗы. Олимпиада проходит по системе ЕГЭ.
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