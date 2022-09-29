Сегодня участники Национального чемпионата "Абилимпикс" из Калмыкии получат свои заслуженные награды

Это специальный проект по профессиональному мастерству, созданный для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он реализуется в рамках национального проекта "Образование".



Чемпионат основывается на проведении конкурсов по различным компетенциям, ярмарке вакансий для данной категории граждан, мастер классах и деловых играх.



А как показывает статистика последних лет, процент трудоустройства среди лиц с ограниченными возможностями увеличивается с каждым годом. Мероприятие пройдет на базе Элистинского политехнического колледжа.