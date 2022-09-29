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2 декабря, 09:21
Новости

Сегодня участники Национального чемпионата "Абилимпикс" из Калмыкии получат свои заслуженные награды

Сегодня участники Национального чемпионата "Абилимпикс" из Калмыкии получат свои заслуженные награды

Это специальный проект по профессиональному мастерству, созданный для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Он реализуется в рамках национального проекта "Образование".

Чемпионат основывается на проведении конкурсов по различным компетенциям, ярмарке вакансий для данной категории граждан, мастер классах и деловых играх.

А как показывает статистика последних лет, процент трудоустройства среди лиц с ограниченными возможностями увеличивается с каждым годом. Мероприятие пройдет на базе Элистинского политехнического колледжа.

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