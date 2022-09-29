Путь в Айти

2 декабря, 09:43
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Сегодня завершается первый тур Всероссийской олимпиады для старшеклассников Калмыкии и всех других регионов. На протяжении месяца они могли проверить свои знания в математике и информатике.
Сегодня завершается первый тур Всероссийской олимпиады для старшеклассников Калмыкии и всех других регионов. На протяжении месяца они могли проверить свои знания в математике и информатике.
А уже во втором туре заинтересованные школьники смогут продемонстрировать свой уровень знаний в сфере информационных технологий, а также получить определенный опыт от решения нестандартных задач.
Олимпиада проводится с целью популяризации математического знания и содействия в профориентации учеников.