Правительство страны продолжает реализовывать программу доступных путешествий по России

На этот год в рамках Национального проекта по туризму на реализацию программы заложено 5 миллиардов рублей.

В новом этапе туристического кешбэка участвуют около 6,5 тысяч туроператоров. Для туристов доступно более 2 миллионов предложений.

Запущенная Ростуризмом в 2020 году программа туристического кешбэка - беспрецедентная мера поддержки, благодаря которой удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Мера стала самой эффективной в отрасли, и по оценкам экспертов, помогла восстановить внутренний туризм.