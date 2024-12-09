Рифат Сабитов принял участие в работе Форума ФАДН «Языковая политика в Российской Федерации»

Ключевым событием Форума стало открытое заседание Национального организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 - 2032 годах в Российской Федерации Международного десятилетия языков коренных народов, в котором принял участие Рифат Сабитов - член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ.

В ходе заседания Рифат Сабитов выразил озабоченность ситуацией с подготовкой и просто наличием журналистских и преподавательских кадров в медиасфере, профессионалов, которые могут свободно говорить, писать, создавать конвергентный медиаконтент на национальных и государственных языках субъектов Российской Федерации.

Спикер призвал привлечь внимание к этому вопросу министерства образования и профильных федеральных и региональных вузов. Кроме того, как председатель профильной комиссии ОП РФ, Рифат Сабитов выразил полную готовность поддерживать общественные проекты и инициативы по защите, сохранению и развитию национальных культур и языков народов России.

Рифат Сабитов особо отметил, что Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания уделяет очень серьезное внимание сохранению и развитию языков, ведь язык - основа народа. Сегодня филиалы компании ежедневно вещают на 57 языках и наречиях народов России.

Обширный архивный материал переводится в цифровой формат и распространяется посредством телевизионного и радио эфира и новых медиа на родных языках. Именно так многонациональная Россия объединяется, традиционные ценности передаются будущим поколения, подчеркнул заместитель Генерального директора - руководитель Регионального департамента ВГТРК.