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28 марта, 09:47
Новости

В Элисте начались работы по ремонту культурного комплекса "Пагода Семи Дней"

В Элисте начались работы по ремонту культурного комплекса "Пагода Семи Дней"

Об этом сообщает телеграмм администрации города. На сегодняшний день, специалисты уже заменили покрытие из резиновой крошки на площадке под молитвенным барабаном и приступили к реставрации чаш фонтанов. На них будет нанесен специальный гидроизоляционный материал.

Он обеспечит надежную защиту от образования плесени и коррозий. Также планируется обновить и гранитное плиточное покрытие.

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