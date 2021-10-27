28 ноября, 14:42
 6 °C
84,95
75,59
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 ноября, 12:25
НовостиСобытие

Сегодня свой юбилей отмечает Почетный гражданин республики, Заслуженный работник культуры Калмыкии Бадма Харлуева

Сегодня свой юбилей отмечает Почетный гражданин республики, Заслуженный работник культуры Калмыкии Бадма Харлуева

Ее творческий путь длится уже шестое десятилетие. За это время в копилке мастера телевизионного дела огромное количество передач, документальных фильмов, творческих проектов.

Каждое утро Бадмы Харлуевой вот уже на протяжении более полувека начинается с проходной калмыцкого телевидения. Впервые сюда она пришла летом 70-го года. Юная, полная энтузиазма девушка обладала удивительным даром - заряжать своей энергией старших коллег. 

Сначала работала в молодежной редакции, где постепенно доросла до должности главного редактора. Долгое время возглавляла отдел художественного вещания. За ее плечами — тысячи репортажей, сотни командировок, десятки фестивалей. Говоря о Бадме Тюмдяевне, все, кто когда-либо с ней работал или работает сейчас, называют ее своим учителем, наставником. Многие, благодаря полученному во время работы с ней опыту, добились немалых успехов в профессии журналиста. 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия