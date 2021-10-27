Сегодня свой юбилей отмечает Почетный гражданин республики, Заслуженный работник культуры Калмыкии Бадма Харлуева

Ее творческий путь длится уже шестое десятилетие. За это время в копилке мастера телевизионного дела огромное количество передач, документальных фильмов, творческих проектов.

Каждое утро Бадмы Харлуевой вот уже на протяжении более полувека начинается с проходной калмыцкого телевидения. Впервые сюда она пришла летом 70-го года. Юная, полная энтузиазма девушка обладала удивительным даром - заряжать своей энергией старших коллег.

Сначала работала в молодежной редакции, где постепенно доросла до должности главного редактора. Долгое время возглавляла отдел художественного вещания. За ее плечами — тысячи репортажей, сотни командировок, десятки фестивалей. Говоря о Бадме Тюмдяевне, все, кто когда-либо с ней работал или работает сейчас, называют ее своим учителем, наставником. Многие, благодаря полученному во время работы с ней опыту, добились немалых успехов в профессии журналиста.