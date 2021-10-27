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28 ноября, 09:54
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Сегодня в России отмечается День матери

Сегодня в России отмечается День матери

Материнская любовь – самое древнее  и самое сильное чувство, с  которым маленький человек  знакомится с первых дней жизни. В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается праздник наших дорогих и самых близких нам людей – День Матери.

У каждого из нас при слове «Мама» возникают особенные ассоциации, с колыбельными песнями в мамином исполнении, от которых сразу становилось спокойно и тепло на душе. С зимними вечерами и любимым вареньем, которое никто, не может готовить лучше, чем мама. Со школьными заданиями, над которыми мама сидела вместе с нами. Со многими и многими счастливыми моментами детства, да и всей жизни.

Быть мамой это ежедневная и ежечасная работа, но, вместе с тем, огромное счастье, которое прямопропорционально количеству детей в семье.

Сегодня поздравления с праздником принимают все мамы нашей республики - самые добрые, любящие, удивительные, неповторимые и прекрасные.

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