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28 ноября, 14:19
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Секреты семейного счастья Кокшаевых

Секреты семейного счастья Кокшаевых

В преддверии Дня матери девять многодетных семей Калмыкии удостоились почетного знака «За заслуги в воспитании детей». Указом Главы региона высокая награда была вручена парам из Ики-Бурульского, Кетченеровского, Лаганского, Малодербетовского, Черноземельского, Яшкульского районов и Элисты. Одна из них – Семья Александра и Баир Кокшаевых. 

Супруга - Баир Кокшаева работает в кондитерском цехе-пекарне не так давно. Но, по словам коллег, премудрости новой для себя специальности, освоила быстро. Две недели – специальной подготовки - и уже готовый кондитер. 

Как считает сама Баир Анатольевна, наконец-то, она нашла дело по душе. До этого ей приходилось работать в разных сферах, а все из-за того, что необходимо было больше внимания уделять семье. К тому же, у мужа была весьма ответственная служба в органах внутренних дел. Теперь ни о чем не жалеет. Зато довольна успехами детей, которые не только хорошо учатся, но имеют серьезные увлечения. 

Старшая – Цагана, студентка 2 курса РАНХИГС, продолжает занятия художественной гимнастикой, имеет первый юношеский разряд. Этим видом спорта увлеклась и младшая дочь - первоклассница Алина. 

 В семье Кокшаевых – роли распределены таким образом: старшие дети опекают младших, занимая их чтением, рисованием и физзарядкой. Без их помощи не обходятся и взрослые: стирка, уборка или приготовление обеда или ужина. 

 Награда «За заслуги в воспитании детей» для Кокшаевых стала новостью. Они выражают благодарность руководству региона. Считают, что такая государственная поддержка помогает многодетным семьям, к примеру, улучшить жилищные условия. 

 Между тем, высокой награды удостоились еще 8 многодетных семей, проживающие в Ики-Бурульском, Кетченеровском , Лаганском, Малодербетовском , Черноземельском, Яшкульском районах и в Элисте. Вместе с почетным знаком они получат вознаграждение в сумме 30 тысяч

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