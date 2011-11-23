Прокуратура республики направила в суд иск, в связи с массовым нарушением земельных прав граждан

Надзорным органом проведена проверка по коллективному обращению жильцов столичного района Сити-2, которые жаловались на установку ограждения. Оно перекрывает проход к восьмому микрорайону, лишая людей доступа к остановке и социально важным объектам: школам и детским садам.

По итогам, выявлены грубые нарушения при распоряжении земельным участком. По данным ведомства, в 2019 году профильным министерством по результатам аукциона он был передан в аренду.