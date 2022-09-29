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6 декабря, 08:37
Новости

30% организаций Калмыкии планируют повышение или индексацию зарплат

30% организаций Калмыкии планируют повышение или индексацию зарплат

По данным опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы, в котором приняли участие представители компаний и сотрудников, число жителей Калмыкии, рассчитывающих на повышение заработной платы, составляет почти половину от опрошенных.

В 42% компаний не планируется пересмотр окладов. В то же время 26% работодателей сообщили, что повышение заработных плат прошло менее 6 месяцев назад, в 3 из 10 предприятий и организаций зарплаты персонала пересматривали от полугода до года назад.

На повышение своего уровня заработка сегодня надеются 44% респондентов, особенно те, кто моложе 34 лет, и сотрудники с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц.

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