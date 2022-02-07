10 марта, 12:21
 4 °C
126,44
116,08
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 марта, 14:03
НовостиСобытие

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники Архивов России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники Архивов России

 

В прошлом году Архивная служба Калмыкии отметила своё 100-летие. Это место соединения прошлого, настоящего и будущего. Благодаря ему, сохраняется связь времен, история развития культуры и общественной жизни степного региона.

Сегодня, когда современное общество использует различные информационные технологии, архивы тоже идут в ногу со временем. На сайте и в соцсетях ведутся информационно-познавательные рубрики. Также учреждение сотрудничает со многими архивами страны: Красноярским, Ханты-Мансийским и архивом республики Татарстан.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия