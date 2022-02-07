Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники Архивов России

В прошлом году Архивная служба Калмыкии отметила своё 100-летие. Это место соединения прошлого, настоящего и будущего. Благодаря ему, сохраняется связь времен, история развития культуры и общественной жизни степного региона.

Сегодня, когда современное общество использует различные информационные технологии, архивы тоже идут в ногу со временем. На сайте и в соцсетях ведутся информационно-познавательные рубрики. Также учреждение сотрудничает со многими архивами страны: Красноярским, Ханты-Мансийским и архивом республики Татарстан.