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10 марта, 13:11
НовостиОбщество

Долгожданный газ приходит в дома жителей районов республики

Долгожданный газ приходит в дома жителей районов республики

Все - благодаря реализации проекта догазификации. Напомним, что это было прямое поручение Президента о бесплатном подведении голубого топлива к границам жилых участков. В рамках социальной программы в селе Троицкое Целинного РМО газифицировано 13 домов.

Глава семейства Мутуровых заранее позаботился о подведении к дому голубого топлива. А еще приобрел колонку и плиту. И с удовольствием демонстрирует кулинарные способности. С приходом газа - не придется тратить большие деньги. До этого дом прогревали с помощью электрооборудования. А это, как оказалось, удовольствие - дорогое.

На очереди еще 16 домов. Подготовительные работы ведутся полным ходом. Проект реализуется в рамках Послания Президента Федеральному собранию. Теперь голубое топливо к негазифицированным домовладениям в населенных пунктах, где есть газопровод,  должно подводиться бесплатно. За счет средств государства. А уже непосредственно на территории своего земельного участка, подключение к дому его владелец будет оплачивать сам.

Газификация села Троицкое ведется в рамках государственной программы  «Комплексное развитие сельских территорий».

Между тем, в Целинном РМО проектом догазификации будут охвачены территории еще трех населенных пунктов Хар-Булук, Бургуста и Вознесеновка. Программа активно реализуется и на территории других районов республики. 

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