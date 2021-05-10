Проект нового фильма Эллы Манжеевой - участник Международного кинофестиваля в Каннах

Проект нового фильма российского режиссера и сценариста Эллы Манжеевой «Белой дороги!» отобран в программу молодых мастеров 74-го Каннского кинофестиваля. По словам Манжеевой, сейчас идут репетиции. Съемки будут проходить на нескольких площадках - в Яшкульском и Приютненском районах, а также в Элисте. Актерский состав определен. Пока режиссер не раскрывает все секреты. Но рассказала, что новый фильм –это современный миф, который будет понятен каждому, кто переживал в своей жизни не только потерю близких людей, но и внутреннюю потерю самого себя.