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1 ноября, 13:12
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Сегодня свой 86-й день рождения отмечает заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Надбитов, герой Калмыкии, бессменный руководитель государственного театра танца «Ойраты»

Сегодня свой 86-й день рождения отмечает заслуженный деятель искусств РСФСР Петр Надбитов, герой Калмыкии, бессменный руководитель государственного театра танца «Ойраты»

Единственный в республике профессиональный балетмейстер, с именем которого связан целая эпоха в национальной хореографии. Более 60 лет он отдал любимому делу. В 57 году он поступил на должность артиста балета в ансамбль песни и танца Тюльпан. Это было началом триумфального восхождения начинающего балетмейстера на вершину танцевального олимпа. Надбитовым созданы такие самобытные постановки, как Друг степей калмык, Великий Шелковый путь и многие другие. Он обогатил хореографию новым жанром, создав удивительные спектакли, каждый из которых - это живое повествование, страничка истории калмыцкого народа в единой семье народов России.

Воссозданный гениальным балетмейстером Петром Надбитовым танец "Заяц" на долгие годы стал визитной карточкой государственного песни танца «Тюльпан». На всех площадках мира его встречали с неизменным восторгом.

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