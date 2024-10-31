Cегодня вечером в Элисте состоится благотворительный концерт государственного ансамбля «Тюльпан»

Он посвящен 90-летию со дня рождения Эмбы Манджиева. Заслуженного артиста России, деятеля искусств РСФСР, народного артиста, Почетного гражданина Эмбу Эрендженовича называли Королем калмыцкого танца.

Он известен и как постановщик. Его блистательный «Семердык» стал классикой национального искусства. Ну, а средства, вырученные от благотворительного концерта, коллектив ансамбля Тюльпан направит на создание памятника легендарному артисту Эмбе Манджиеву.