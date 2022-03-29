Сегодня судебные приставы Калмыкии присоединятся ко Всероссийской акции «Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах»

Сообщает об этом пресс-служба Управления. Сотрудники ведомства с представителем Регионального отделения Ассоциации юристов России по Калмыкии проконсультируют сегодня граждан по вопросам, входящим в компетенцию федеральной службы судебных приставов. Для студентов КалмГУ они проведут лекции с целью повышения престижа профессии и юридической грамотности. В консультационном центре – уделят внимание важной теме: «оказание бесплатной правовой юридической помощи населению».