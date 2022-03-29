27 апреля, 11:16
Оперативную помощь десяти жителям Калмыкии оказали врачи в рамках межрегиональной научно-практической конференции хирургов
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В мероприятии, приуроченной к 120-летию Ресбольницы имени Жемчуева, приняли участие специалисты из Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону, Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
«Благодарим главного врача республиканской больницы, профессора Александра Калаева, главу Минздрава Калмыкии Булата Сараева, коллектив больницы за организацию праздника хирургии и науки», - поблагодарил депутат Госдумы, хирург-колопроктолог Бадма Башанкаев.