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27 марта, 11:00
Новости

Сегодня Студенты медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой начнут свою стажировку в научно-исследовательском институте имени Склифосовского в Москве

Сегодня Студенты медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой начнут свою стажировку в научно-исследовательском институте имени Склифосовского в Москве

Будущие специалисты пройдут обучение и отработку навыков по уходу за больными, обработке помещений, подаче кислорода и многое другое. Напомню, ранее другая группа студентов– медиков уже завершила подготовку в мариинской больнице Санкт–Петербурга.

Отметим, такая отличная возможность для калмыцких студентов – пройти стажировку в ведущих медучреждениях России появилась благодаря депутату Госдумы РФ Бадме Башанкаеву.

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