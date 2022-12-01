Сегодня Студенты медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой начнут свою стажировку в научно-исследовательском институте имени Склифосовского в Москве

Будущие специалисты пройдут обучение и отработку навыков по уходу за больными, обработке помещений, подаче кислорода и многое другое. Напомню, ранее другая группа студентов– медиков уже завершила подготовку в мариинской больнице Санкт–Петербурга.



Отметим, такая отличная возможность для калмыцких студентов – пройти стажировку в ведущих медучреждениях России появилась благодаря депутату Госдумы РФ Бадме Башанкаеву.