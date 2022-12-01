Национальный музей имени Николая Пальмова подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным художественным музеем Белоруссии

Это позволит жителям двух регионов познакомиться с историческими экспонатами и многовековой историей республик. В рамках сотрудничества директор белорусского музея Владимир Прокопцов и руководитель Национального музея Калмыкии Ирина Мучаева уже договорились о проведении в этом году обменных выставок.



Одна из них будет посвящена творчеству художников Калмыкии. Напомним, подписание документа прошло во время визита калмыцкой делегации в Беларусь.