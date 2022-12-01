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27 марта, 10:59
Новости

Национальный музей имени Николая Пальмова подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным художественным музеем Белоруссии

Национальный музей имени Николая Пальмова подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным художественным музеем Белоруссии

Это позволит жителям двух регионов познакомиться с историческими экспонатами и многовековой историей республик. В рамках сотрудничества директор белорусского музея Владимир Прокопцов и руководитель Национального музея Калмыкии Ирина Мучаева уже договорились о проведении в этом году обменных выставок.

Одна из них будет посвящена творчеству художников Калмыкии. Напомним, подписание документа прошло во время визита калмыцкой делегации в Беларусь.

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