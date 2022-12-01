Сегодня студенты 3-го курса направления "Филология" направятся в общеобразовательные учреждения столицы республики для прохождения производственной практики

Она будет проходить в средних общеобразовательных школах №12, №17 и №18 г. Элисты под руководством опытных учителей, которые давно и успешно сотрудничают с Калмыцким государственным университетом.



В ходе мероприятия практиканты получат профессиональные умения и опыт в профессиональной деятельности.



Фото: kalmgu.ru