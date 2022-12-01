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31 января, 11:47
Новости

Сегодня студенты 3-го курса направления "Филология" направятся в общеобразовательные учреждения столицы республики для прохождения производственной практики

Сегодня студенты 3-го курса направления "Филология" направятся в общеобразовательные учреждения столицы республики для прохождения производственной практики

Она будет проходить в средних общеобразовательных школах №12, №17 и №18 г. Элисты под руководством опытных учителей, которые давно и успешно сотрудничают с Калмыцким государственным университетом.

В ходе мероприятия практиканты получат профессиональные умения и опыт в профессиональной деятельности.

Фото: kalmgu.ru

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