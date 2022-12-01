31 января, 11:47
Сегодня студенты 3-го курса направления "Филология" направятся в общеобразовательные учреждения столицы республики для прохождения производственной практики
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Она будет проходить в средних общеобразовательных школах №12, №17 и №18 г. Элисты под руководством опытных учителей, которые давно и успешно сотрудничают с Калмыцким государственным университетом.
Она будет проходить в средних общеобразовательных школах №12, №17 и №18 г. Элисты под руководством опытных учителей, которые давно и успешно сотрудничают с Калмыцким государственным университетом.
В ходе мероприятия практиканты получат профессиональные умения и опыт в профессиональной деятельности.
Фото: kalmgu.ru