31 января, 12:03
В Элисте продолжаются работы по замене кровли многоквартирных домов
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Ремонт проводится в рамках реализации программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы".
Ремонт проводится в рамках реализации программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы".
Всего за последние 9 лет были обновлены крыши 107 жилых зданий. А в текущем году, будут проведены работы по переустройству кровли и "освежению" вентиляции в шести многоэтажек столицы.