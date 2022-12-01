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31 января, 12:03
Новости

В Элисте продолжаются работы по замене кровли многоквартирных домов

В Элисте продолжаются работы по замене кровли многоквартирных домов

Ремонт проводится в рамках реализации программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Калмыкия, на 2014 - 2044 годы".

Всего за последние 9 лет были обновлены крыши 107 жилых зданий. А в текущем году, будут проведены работы по переустройству кровли и "освежению" вентиляции в шести многоэтажек столицы.

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