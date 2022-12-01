В Калмыкию доставлено более 200 тысяч технических средств реабилитации

Специалисты Социального фонда Роcсии по Калмыкии вместе с представителями общественных организаций инвалидов осуществили приёмку комнатных и прогулочных кресел-колясок с ручным приводом, телевизоров с телетекстом для приёма программ со скрытыми субтитрами для слабослышащих, кресел-стульев с санитарным оснащением, слуховых аппаратов, голосообразующих аппаратов для лиц с поражением гортани, абсорбирующего белья.



В ближайшее время средства реабилитации доставят людям с инвалидностью на дом.



Фото из соцсетей Социального фонда России по Республике Калмыкия.