Сегодня столичные власти подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между Элистой и Горно – Алтайском

Договор предусматривает совместную работу в разных направления – в сфере культурного обмена, туризма и межмуниципального взаимодействия. По словам председателя ЭГС Николая Орзаева, соглашение позволит жителям Калмыкии расширить торгово – экономические, научно-технические, социальные связи.

Поскольку потребность в организации досуга в период длинных каникул остается высокой, Власти Горно-Алтайска предложили принять у себя детей из Элисты. Как отметила мэр Горно – Алтайска Ольга Сафронова, стороны будут реализовывать и другие совместные масштабные проекты.