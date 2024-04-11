О происшествиях на дорогах республики

За прошедшую неделю зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 17 - получили травмы различной степени тяжести. Участились случаи ДТП с участием двухколёсного транспорта.

Так, 13 апреля в начале одиннадцатого ночи 48-летний местный житель, двигаясь по улице Клыкова, совершил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку. Ребенок был доставлен в медучреждение.

При надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 20 нетрезвых водителей. Значительно возросло число административных правонарушений.

На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видео фиксации, сотрудники Госавтоинспекции вынесли свыше 13 тысяч соответствующих постановлений.