15 апреля, 23:44
 15 °C
99,79
93,59
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 апреля, 18:36
НовостиСобытие

О происшествиях на дорогах республики

О происшествиях на дорогах республики

За прошедшую неделю зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли, 17 - получили травмы различной степени тяжести. Участились случаи ДТП с участием двухколёсного транспорта.

Так, 13 апреля в начале одиннадцатого ночи 48-летний местный житель, двигаясь по улице Клыкова, совершил наезд на несовершеннолетнюю велосипедистку. Ребенок был доставлен в медучреждение.

При надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 20 нетрезвых водителей. Значительно возросло число административных правонарушений.

На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-, видео фиксации, сотрудники Госавтоинспекции вынесли свыше 13 тысяч соответствующих постановлений.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия