Калмыкия занимает 66-е место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса

Сообщают эксперты Центра экономических исследований одного из информагентств по данным официальной статистики. В Калмыкии потребительский спрос в 2023 году увеличился на 2%, среднедушевые среднемесячные потребительские траты составили чуть больше 13 тыс. рублей.

Динамика спроса населения оценивалась по изменению объема потребительских трат, скорректированных на инфляцию. При расчёте учитывались данные по обороту розничной торговли, объему платных услуг населения и расходам людей на кафе и рестораны. Среднедушевые показатели рассчитывались нормированием общей суммы среднемесячных трат в регионе на численность населения.

Отметим, потребительский спрос вырос почти во всех российских субъектах. В среднем по стране он увеличился на 6%. Самый значительный прирост — на 17% — произошел в Ингушетии. Рейтинг замыкают Брянская область и Ненецкий автономный округ.