Сегодня стартует Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Экзаменационные пункты будут организованы на базе 18-ой школы и русской национальной гимназии, а также в районах.

В этот день взрослые получат возможность поменяться местами с детьми и пройти всю процедуру, от прохода в аудиторию до получения результата. Правда, им предлагается сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. Также сдать пробный экзамен могут и представители СМИ.

Наша съемочная группа на одной из экспериментальных площадок оценит, смогут ли участники справиться с заданиями, а главное с волнением. Сюжет об этом смотрите в нашем вечернем выпуске в 21 05.