Поздравление Главы Калмыкии Бату Хасикова с Днем работника культуры России

Уважаемые работники культуры и деятели искусства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы отдаете себя нелегкому и благородному делу сохранения и приумножения духовных ценностей, вносите неоценимый вклад в популяризацию богатого культурного наследия нашей республики, дарите нам радость общения и яркие эмоции.

Наши театры, музеи, библиотеки, дома культуры остаются популярными благодаря вашим ярким постановкам, экспозициям, культурным событиям, но в первую очередь благодаря истинным служителям культуры. Вы насыщаете жизнь нашей республики новыми красками и с честью представляете Калмыкию за ее пределами.

Вместе с вами мы успешно реализуем национальный проект «Культура». За последние годы проведен капитальный ремонт сельских домов культуры в нескольких населенных пунктах: Ачинеры, Веселое, Чилгир, Первомайский, Виноградное. Также проведена реконструкция здания государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан» и завершается капитальный ремонт зданий Калмгосфилармонии и республиканского русского театра драмы и комедии.

В 2020 году было проведено множество значимых для Калмыкии культурных мероприятий. Это организация концертов и выставок к 100-летию автономии Калмыкии и 155-летию Элисты, акции и проекты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на пандемию, вы не пали духом и перестроили свою работу. Артисты репетировали и выступали в новом, дистанционном формате, поддерживали наших медиков, а музеем были организованы бесплатные виртуальные выставки. Ваши энтузиазм и жизнерадостность стали вдохновением для наших жителей.

Спасибо вам за преданность своему делу, за высочайший профессионализм, талант и мастерство!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов!

Глава Республики Калмыкия Б.С. Хасиков