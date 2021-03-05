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24 марта, 17:39
НовостиОбществоКриминал

Иск прокурора республики в отношении осужденного удовлетворён

Иск прокурора республики в отношении осужденного удовлетворён

Ранее приговором Элистинского городского суда бывший адвокат был осужден за мошенничество и хищение чужого имущества. Один миллион и 300 тысяч рублей – столько выплатили ему клиенты.

По данным следствия, адвокат должен был передать взятку представителям правоохранительных органов за обеспечение благоприятного исхода дела. По присвоил денежные средства себе, распорядившись ими по своему усмотрению. И вот что сегодня сообщили в ведомстве.

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