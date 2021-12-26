Сегодня стартует весенняя сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности для пожилых людей

Об этом сообщает Министерство социального развития, труда и занятости региона. Проект реализуется Банком России. Формат онлайн-уроков позволяет подключаться участникам из дома как группами, так и индивидуально. Они могут отвечать и задавать вопросы лектору в прямом эфире.

Слушатели познакомятся с основными правилами по использованию финансовых продуктов и услуг, а также узнают, какие приемы используют мошенники и как от них защититься. Обучение продлится до 22 февраля.