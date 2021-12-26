Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днем российского студенчества

"Студенческие годы – это период, насыщенный яркими событиями.

Сегодня у вас много возможностей. Пробуйте себя в разных сферах и направлениях, учитесь, создавайте и реализовывайте амбициозные проекты, участвуйте в волонтёрском движении.

У нас талантливая студенческая молодежь, активно участвующая в жизни родной республики. Многие из вас уже смогли заявить о себе. И главное - найти себя, заложить основу будущего профессионального пути. За вами – будущее России и Калмыкии.

Желаю вам получать знания, быть активными и открытыми всему новому! Здоровья, успехов и реализации намеченных планов! " - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова