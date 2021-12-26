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25 января, 10:21
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Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днем российского студенчества

Бату Хасиков поздравил жителей Калмыкии с Днем российского студенчества
"Студенческие годы – это период, насыщенный яркими событиями. 
 
Сегодня у вас много возможностей. Пробуйте себя в разных сферах и направлениях, учитесь, создавайте и реализовывайте амбициозные проекты, участвуйте в волонтёрском движении.
 
У нас талантливая студенческая молодежь, активно участвующая в жизни родной республики. Многие из вас уже смогли заявить о себе. И главное - найти себя, заложить основу будущего профессионального пути. За вами – будущее России и Калмыкии. 
 
 Желаю вам получать знания, быть активными и открытыми всему новому! Здоровья, успехов и реализации намеченных планов! " - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова
 
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