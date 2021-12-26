Триумф на кубке России. Лучник из Калмыкии Валерий Ткачев выполнил норматив кандидата в мастера спорта

Соревнования проходили в городе Орел и собрали более 120 самых метких спортсменов из 35 регионов страны. А копилку наград республики пополнили золотые серебряные и бронзовые медали. Александр Бедишов о том, как шла подготовка к турниру, и к чему сейчас готовится спортсмен.

Таким целеустремленным Валерия Ткачева знают не только родные. Тренер Наран Церенов, который готовил его к участию в соревнованиях на Кубок страны, был уверен, что он добьётся цели, даже несмотря на слишком короткий период подготовки. К тому же, по словам самого спортсмена, приходилось считаться с ограничительными мерами, связанными с COVID -19.

В Центре адаптивной физической культуры и спорта Валерий занимается не первый год. Пришел по объявлению и не пожалел. По его словам, здесь немало увлеченных людей. Заразившись их оптимизмом, сначала увлекся гонками на коляске, участвовал даже в соревнованиях, проходивших за пределами региона. Потом - настольным теннисом. А с приходом в Центр тренера Нарана Церенова, одного из лучших лучников республики, решил попробовать себя в новом виде спорта. Проявив старание и усердие Валерий Ткачев добивается результатов.

По словам наставника спортсмена, это большая победа. Ведь Валерий Ткачев стал первым кандидатом в мастера спорта по стрельбе из лука среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Победа вполне заслуженная.

Руководство Центра гордится своими воспитанниками. Многие имена на слуху. Это призеры Чемпионатов России по бочча, армрестлингу, пауэрлифтингу. И вот еще одна надежда - Валерий Ткачев, которому представилась возможность впервые принять участие в Кубке России, и он выступил достойно.

Не за горами – очередные соревнования и тоже российского уровня. Валерий Ткачев уже принял решение: буду участвовать.