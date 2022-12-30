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12 января, 09:06
Новости

Сегодня стартует республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников, призванный определить лучших из лучших

Сегодня стартует республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников, призванный определить лучших из лучших

Начнется он с предмета – Мировая художественная культура. Интеллектуальное состязание пройдет на площадке инженерного факультета КалмГУ.

Олимпиада по французскому языку не состоялась в связи с недостаточным количеством участников. Региональный этап продлится в течение месяца. Всего в расписании - 22 предмета.

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