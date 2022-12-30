Сегодня стартует республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников, призванный определить лучших из лучших

Начнется он с предмета – Мировая художественная культура. Интеллектуальное состязание пройдет на площадке инженерного факультета КалмГУ.



Олимпиада по французскому языку не состоялась в связи с недостаточным количеством участников. Региональный этап продлится в течение месяца. Всего в расписании - 22 предмета.