12 января, 09:21
Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» готовит премьеру -спектакль по мотивам калмыцкой народной сказки
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В эти дни коллектив активно работает над его созданием. Усилен репетиционный процесс. Вместе с профессиональным художником по костюмам и декорациям Еленой Хактаевой утверждается выбор материалов и обсуждаются финальные штрихи образов главных героев. Музыку специально для этого спектакля написал известный российский композитор Марат Файзуллин.