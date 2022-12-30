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12 января, 09:21
Новости

Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» готовит премьеру -спектакль по мотивам калмыцкой народной сказки

Государственный театр танца Калмыкии «Ойраты» готовит премьеру -спектакль по мотивам калмыцкой народной сказки

В эти дни коллектив активно работает над его созданием. Усилен репетиционный процесс. Вместе с профессиональным художником по костюмам и декорациям Еленой Хактаевой утверждается выбор материалов и обсуждаются финальные штрихи образов главных героев. Музыку специально для этого спектакля написал известный российский композитор Марат Файзуллин.

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