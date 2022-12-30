12 января, 08:48
Сколько мостов отремонтирует в Калмыкии в этом году?
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Эти сооружения являются важным фактором для транспортного сообщения на дорогах регионального и местного значения. На их реконструкцию в республике планируется направить не менее 70 млн. рублей.
Эти сооружения являются важным фактором для транспортного сообщения на дорогах регионального и местного значения. На их реконструкцию в республике планируется направить не менее 70 млн. рублей.
Всего за два года планируется отремонтировать 734 погонных метров мостов, находящихся в аварийном состоянии.
Фото из соцсетей Правительства Республики Калмыкия.