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12 января, 08:48
Новости

Сколько мостов отремонтирует в Калмыкии в этом году?

Сколько мостов отремонтирует в Калмыкии в этом году?

Эти сооружения являются важным фактором для транспортного сообщения на дорогах регионального и местного значения. На их реконструкцию в республике планируется направить не менее 70 млн. рублей.

Всего за два года планируется отремонтировать 734 погонных метров мостов, находящихся в аварийном состоянии.

Фото из соцсетей Правительства Республики Калмыкия.

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