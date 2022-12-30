Сколько мостов отремонтирует в Калмыкии в этом году?

Эти сооружения являются важным фактором для транспортного сообщения на дорогах регионального и местного значения. На их реконструкцию в республике планируется направить не менее 70 млн. рублей.



Всего за два года планируется отремонтировать 734 погонных метров мостов, находящихся в аварийном состоянии.



Фото из соцсетей Правительства Республики Калмыкия.