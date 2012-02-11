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15 февраля, 13:19
НовостиСельское хозяйство

Сегодня стартует официальное начало путины

Сегодня стартует официальное начало путины

 В этом году квота на вылов рыбы для лаганских хозяйств составляет свыше четырех тысяч тонн. Об этом сообщили в региональном министерстве. Специалисты напомнили, что в прошлом году рыбодобывающими предприятиями Приморского города, установленная норма вылова рыбы была не выполнена. Тогда она составляла 4,5 тысяч тонн. По факту, по крупному частику рыбаки освоили около 80% от квоты, а мелкого частика только 30 %. На добычу морепродуктов готовы выйти 7 рыбодобывающих предприятий, которые получили разрешение. Итого -  свыше трехсот рыбаков готовы выйти на промысел этому благоприятствует и погода.  

 

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