Сегодня стартует официальное начало путины

В этом году квота на вылов рыбы для лаганских хозяйств составляет свыше четырех тысяч тонн. Об этом сообщили в региональном министерстве. Специалисты напомнили, что в прошлом году рыбодобывающими предприятиями Приморского города, установленная норма вылова рыбы была не выполнена. Тогда она составляла 4,5 тысяч тонн. По факту, по крупному частику рыбаки освоили около 80% от квоты, а мелкого частика только 30 %. На добычу морепродуктов готовы выйти 7 рыбодобывающих предприятий, которые получили разрешение. Итого - свыше трехсот рыбаков готовы выйти на промысел этому благоприятствует и погода.