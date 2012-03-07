Антиковидная плазма успешно используется в лечении больных COVID-19 калмыцкими медиками

Пандемия коронавируса, борьба с которым в регионе идет вот уже 11 месяцев, внесла свои коррективы в работу всех медицинских учреждений. В том числе и Центра Крови. Количество доноров значительно снизилось. А вот работы у специалистов учреждения меньше не стало. Новым запросом времени стала антиковидная плазма, которую успешно используют калмыцкие медики при лечении пациентов с опасной инфекцией. Наш корреспондент Елена Алексенко расскажет об этом подробнее в 14.30.