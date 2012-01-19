Сегодня состоится презентация фестиваля «Районнале. Дача Городовикова»

Это первое крупное событие на территории будущей Арт-резиденции Элисты. На презентации сотрудники «Перемены» расскажут о том, что такое районнале и как культурные инициативы могут преображать города.

Участники смогут предложить свое видение будущей Арт-резиденции и задать интересующие вопросы авторам инициативы. Проект «Районнале. Дача Городовикова» получил поддержку Фонда президентских грантов в размере 798 тысяч рублей.