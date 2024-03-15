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18 марта, 09:07
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Сегодня стартует международная акция «Сад памяти»

Сегодня стартует международная акция «Сад памяти»

5 – ый по счету проект охватит все субъекты, включая новые регионы и зарубежье. Миллионы деревьев высаживают весной в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Стартовые мероприятия нового сезона пройдут сегодня сразу в нескольких южных регионах, включая Крым и Севастополь, которые в этом году празднуют 10 лет со дня воссоединения с Россией.

В Элисте акция пройдёт 22 марта. Мемориальный комплекс «Исход и возвращение» украсят 30 саженцев акации и вяза.

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