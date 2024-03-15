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18 марта, 09:56
Новости

Избиратели Калмыкии показали высокую активность

Избиратели Калмыкии показали высокую активность

Между тем, по данным ЦИК РФ Владимир Путин безоговорочно лидирует, набрав наибольшее число голосов россиян. В выборах он участвовал в порядке самовыдвижения. Трое других кандидатов Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов были выдвинуты политическими партиями. Дата оглашения окончательных результатов голосования станет известна уже на этой неделе.

Напомним, что Президентские выборы 2024 года стали восьмым по счету в истории России. За ходом голосования следили общественные наблюдатели. Результаты мониторинга в студии Вестей Калмыкия подвел руководитель штаба Баатр Мучаев.

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