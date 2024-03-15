18 марта, 07:16
Избирательная комиссия Калмыкии опубликовала предварительные результаты голосования на выборах Президента России на территории Калмыкии
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Голоса избирателей распределились следующим образом:
ДАВАНКОВ Владислав Андреевич – 2,06 %; ПУТИН Владимир Владимирович – 87,17 %; СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович – 2,31 %; ХАРИТОНОВ Николай Михайлович – 7,7 %.
Явка - 80,51 %.
Окончательные итоги голосования на территории Республики Калмыкия будут утверждены на заседании Избирательной комиссии Республики Калмыкия.