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18 марта, 07:16
Новости

Избирательная комиссия Калмыкии опубликовала предварительные результаты голосования на выборах Президента России на территории Калмыкии

Избирательная комиссия Калмыкии опубликовала предварительные результаты голосования на выборах Президента России на территории Калмыкии

Голоса избирателей распределились следующим образом:

ДАВАНКОВ Владислав Андреевич – 2,06 %; ПУТИН Владимир Владимирович – 87,17 %; СЛУЦКИЙ Леонид Эдуардович – 2,31 %; ХАРИТОНОВ Николай Михайлович – 7,7 %.

Явка - 80,51 %.

Окончательные итоги голосования на территории Республики Калмыкия будут утверждены на заседании Избирательной комиссии Республики Калмыкия.

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