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6 февраля, 10:51
Новости

Сегодня стартует конкурс субсидий на лизинг

Сегодня стартует конкурс субсидий на лизинг

Средства предоставляются в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики республики. В частности, это строительство, торговля, транспорт, медицина, сельское хозяйство.

Как сообщает пресс-служба регионального Министерства экономики и торговли, приём документов продлится до середины февраля.

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