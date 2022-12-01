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6 февраля, 10:30
Новости

С сегодняшнего дня жителей республики ожидает ухудшение погодных условий

С сегодняшнего дня жителей республики ожидает ухудшение погодных условий

Об этом сообщают в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Синоптики прогнозируют снег, метель, гололедицу и понижение температуры воздуха.

Главное управление МЧС республики напоминает, что в такой период нужно быть предельно внимательным и осторожным. Такие метеорологические изменения продлятся до 9 февраля.

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