Портрет Мингияна Лиджиева будет представлен на выставке графики художника Солбона Лыгдэнова в Москве

Напомним, командир роты капитан Мингиян Лиджиев героически погиб в ходе СВО в сентябре прошлого года, вызвав на себя огонь артиллерии и подорвав вместе с собой трёх боевиков.



Уникальная экспозиция посвящена Героям нашего времени - российским военнослужащим участвующим в Специальной военной операции. На их лицах отчетливо читается решимость и мужество, взгляд полон веры, любви к родине и своему народу. Подробнее об этом расскажем в нашем выпуске Вестей.