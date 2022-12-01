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6 февраля, 11:13
Новости

Портрет Мингияна Лиджиева будет представлен на выставке графики художника Солбона Лыгдэнова в Москве

Портрет Мингияна Лиджиева будет представлен на выставке графики художника Солбона Лыгдэнова в Москве

Напомним, командир роты капитан Мингиян Лиджиев героически погиб в ходе СВО в сентябре прошлого года, вызвав на себя огонь артиллерии и подорвав вместе с собой трёх боевиков.

Уникальная экспозиция посвящена Героям нашего времени - российским военнослужащим участвующим в Специальной военной операции. На их лицах отчетливо читается решимость и мужество, взгляд полон веры, любви к родине и своему народу. Подробнее об этом расскажем в нашем выпуске Вестей.

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