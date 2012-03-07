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10 февраля, 10:00
НовостиЭкономика

Министерство экономики и торговли продолжает работу по мониторингу стоимости продуктов первой необходимости

Министерство экономики и торговли продолжает работу по мониторингу стоимости продуктов первой необходимости

Рейды проводятся еженедельно, а в преддверии праздников – ежедневно. В перечень входят мясные и молочные продукты, рыба, хлеб, овощи, фрукты, крупы, мука, сахар, яйца. На сегодня, по данным ведомства, цены остаются стабильными, за исключением небольшого сезонного повышения на фрукты и овощи. В случае их резкого повышения профильное министерство совместно с антимонопольной службой проведет совещание с региональными торговыми сетями по сдерживанию цен.

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