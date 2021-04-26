Национальный музей Калмыкии продолжает принимать поздравления с юбилеем

Сегодня сотрудников учреждения за многолетнее плодотворное сотрудничество поблагодарил архиепископ Юстиниан. В своем обращении он отметил важную роль музея в сохранении вещественных и документальных свидетельств разных эпох истории региона. Это касается не только экспонатов современности, но и тех предметов, которые еще могут быть найдены, например, в домах старожилов: деревянные ставни, наличники, старинные образа. Без должного ухода они канут в лету, а, попав в экспозицию, смогут стать частью обширного культурного наследия.

Калмыцкую епархию и Национальный музей связывают давние партнерские отношения. На основе переданных священнослужителями икон и других религиозных предметов здесь сформировалась уникальная экспозиция.

Тесно связана с церковью и история самого музея. Его основатель Николай Пальмов – сын Астраханского православного священника. Любовь к калмыцкому народу и его культуре ученому привил отец, который был миссионером в этих краях. Сам Пальмов закончил астраханскую семинарию, а затем Киевскую духовную академию, где впоследствии преподавал.